В России завершился осенний призыв на военную службу

Осенний призыв на военную службу завершён. В вооружённые силы и другие воинские формирования РФ направлено 133 тыс. человек, сообщает «ТАСС».

Призывные комиссии начали свою работу 1 октября, а отправка призывников началась 15 октября. «Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолётов авиации вооруженных сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей», — сообщили в Минобороны.

Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений и спортивных рот. Так, в научные и научно-производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 октября по 31 декабря 2024 года. В сентябре глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в осеннюю призывную кампанию призывникам могут приходить и бумажные, и электронные повестки, пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме.