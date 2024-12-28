В России завершился осенний призыв на военную службу

Все новости по теме: Вооруженные силы

Осенний призыв на военную службу завершён. В вооружённые силы и другие воинские формирования РФ направлено 133 тыс. человек, сообщает «ТАСС».

Призывные комиссии начали свою работу 1 октября, а отправка призывников началась 15 октября. «Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолётов авиации вооруженных сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей», — сообщили в Минобороны. 

Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений и спортивных рот. Так, в научные и научно-производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 октября по 31 декабря 2024 года. В сентябре глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в осеннюю призывную кампанию призывникам могут приходить и бумажные, и электронные повестки, пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter