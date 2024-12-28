Накопивший 52 штрафа водитель погасил долг, чтобы вернуть изъятый автомобиль

Водитель, лишившийся своего автомобиля из-за долга по 52 штрафам за нарушение правил ПДД, полностью погасил долг и вернул транспорт. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В минувшие выходные в Зеленоградске приставы совместно с сотрудниками ГАИ арестовали и изъяли «Форд Фокус» 2013 г.в. Владелец авто накопил долг по штрафам за нарушение правил ПДД 67 тысяч рублей. Лишившись машины, мужчина уложился в отведенный законом 10-дневный срок и полностью погасил задолженность, избежав процедуры оценки имущества для принятия решения о последующей реализации.

Ограничения с транспортного средства сняты. Машина передана владельцу.