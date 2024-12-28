Для дублёра двухъярусного моста смонтировали элементы подъёмного механизма

На строящемся автодорожном мосту через Преголю пециалисты установили в проектное положение первые элементы подъёмной системы — четыре приводных барабана весом 31,5 т каждый. Они представляют собой зубчатые металлические колёса диаметром более 4 м с желобами для канатов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.



«В процессе сооружения башен русловых опор моста с помощью крана большой грузоподъёмности было смонтировано четыре приводных барабана — по одному в нижнюю часть каждой башни. К барабанам будет подсоединен электрический привод, с помощью которого будет подниматься русловой пролет. Сам привод будет расположен в машинном зале под проезжей частью моста», — рассказал генеральный директор ООО «СК «Мостотрест» (входит в группу компаний подрядчика) Евгений Надточий.

Напомним, что общая стоимость контрактов по железнодорожному и автомобильному дублёрам составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — ГК «Бамтоннельстрой-мост».