Шторм, мороз и снегопад: погодные перспективы на новогодние праздники

С началом январских праздников в регионе ожидается отход антициклона и прохождение серии атлантических циклонов, которые могут принести обильные осадки и серьёзное усиление ветра вплоть до штормовых значений. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По предварительной информации, в новогоднюю ночь через регион пройдёт холодный фронт со смешанными осадками при слабой плюсовой температуре (0...+3℃), а также начнётся усиление ветра. Порывы юго-западного/западного ветра могут достигать 15-20 м/с и более.

1 января утром и в первой половине дня некоторые модели ожидают шторм с порывами свыше 20-25 м/с, который будет сопровождаться зарядами крупы/дождя/мокрого снега при слабом плюсе. Ослабление ветра и осадков ожидается к ночи 2 января. Прохождение второго циклона, который принесёт в Калининградскую область смешанные осадки и шторм с порывами свыше 20-25 м/с, моделируется 2 и 3 января.

Синоптики отмечают, что большинство модельных сценариев сводится к преобладанию минусовых температур после 4 и 5 января. В этом случае жители региона могут рассчитывать на снегопады, связанные со снежным «эффектом» Балтийского моря.