Минсоц назвал график работы учреждений в праздничные дни

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Министерство социальной политики назвало график работы учреждений в выходные и праздничные дни. Информация об этом размещена на сайте правительства Калининградской области.

с 29 декабря по 8 января в Центре социальной поддержки населения, Центре занятости населения, Центре содействия переселению «Соотечественник», Центре содействия переселению «Соотечественник» не будет вестись приём посетителей. Последний рабочий день учреждений в текущем году — 28 декабря.

В новогодние праздники заявления на выплаты и пособия в Центре социальной поддержки населения принимаются в электронном виде через портал Госуслуг. Заявления о постановке на учёт в качестве ищущих работу и безработных граждан можно направить в электронном виде на Единой цифровой платформе «Работа России». Датой приема заявлений будет считаться первый рабочий день в новом году — 9 января.

Специалисты сервисного центра для соотечественников «Балтийский маяк» со 2 по 8 января будут консультировать граждан в онлайн-режиме. Задать вопрос можно через специализированный сайт, телеграм-канал и госпаблик Центра содействия переселению «Соотечественник» в социальной сети «ВКонтакте».

В минсоцполитики подчеркнули, что социальные службы продолжат оказывать помощь одиноким и одиноко проживающим гражданам, состоящим на надомном обслуживании, в соответствии с их индивидуальными программами. Дома социального ухода, социальные пансионаты работают в обычном режиме.

На «открытой линии» правительства Калининградской области по вопросам социальной поддержки и трудовой занятости гражданам ответит виртуальный ассистент.

С 9 января 2025 года все учреждения и «открытая линия» регионального правительства работают в обычном режиме.

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