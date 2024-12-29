Погода в Калининграде 29 декабря

В воскресенье, 29 декабря, в Калининградской области ожидается пасмурная погода без осадков при дневной температуре +5°C. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде будет юго-западный слабый ветер, скорость которого не должна превысить четыре метра в секунду. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.



По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшой дождь в течение суток ожидается на всей территории региона. На побережье, в центральной части региона и на востоке днём обещают +4...+5°C. Ночная температура, судя по прогнозу, будет практически идентична дневной.Прохладнее всего будет на востоке области, где столбик термометра опустится до +3°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 29 декабря ждёт пасмурная погода без осадков. Утром температура в Калининграде будет в районе +4°C, днём она опустится до +3,7°C, а вечером ещё немного упадёт, до +2,8°C. В течение всего дня обещается слабый юго-западный ветер. Влажность — на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в воскресенье в Калининграде и области стоит ожидать незначительный моросящий дождь (особенно в вечерние часы) при +4...+6°C как в Калининграде, так и на побережье и западе региона, в центральной и восточной части региона +3...+5°C. «Ветер юго-западный, 4-8 м/с, на побережье в порывах до 12-14 м/с. Атмосферное давление продолжит слабо понижаться», — добавляют синоптики.