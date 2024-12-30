Погода в Калининграде 30 декабря

В понедельник, 30 декабря, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с дождем при дневной температуре +6°C. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде будет северо-восточный, 7 м/с. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, умеренный дождь в течение суток ожидается на всей территории региона. На побережье, в центральной части и на востоке области днём обещают +6°C. Ночная температура на побережье не превысит +4 градусов, на востоке области опустится до +2°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 30 декабря ждёт пасмурная и дождливая погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,5°C, днём +5,7°C, а вечером +5,4°C. В течение всего дня обещается слабый юго-западный ветер. Влажность — на уровне 92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «в понедельник в течение суток в Калининграде и области пасмурно, +4...+6°C. Ночью и утром без существенных осадков (возможна небольшая морось). Днем и вечером временами дождь, в особенности в северных районах (Зеленоградский, Полесский, Славский, Неманский, Краснознаменский). В Калининграде временами небольшой дождь, на юге региона существенные осадки маловероятны (небольшая морось/дождь). Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Калининграде и области в порывах до 13-15 м/с. В прибрежных районах 9-13 м/с, в порывах до 15-18 м/с (в особенности по линии Зеленоградск-Куршская коса)».