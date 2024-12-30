Синоптики прогнозируют усиление ветра в предпоследний день года

В понедельник, 30 декабря, в регионе ожидается усиление ветра. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области.

«В предпоследний день года погоду над регионом будет определять фронтальная волна, связанная с циклонической системой над севером Европы: ожидается пасмурная, сырая и ветреная погода. С утра до вечера в Калининграде и области +4...+6°С, пасмурно, в утренние часы без существенных осадков (возможна небольшая морось), а уже с обеда и вплоть до вечера временами ожидаются дожди. Юго-западный ветер усилится с порывами до 13-15 м/с в Калининграде и области и до 15-18 м/с в прибрежной зоне, будьте аккуратны», — отмечают метеорологи.

В сообщении отмечается, что из-за сильного ветра и влажности температура воздуха будет ощущаться гораздо ниже реальных показателей — около 0...-2°С.