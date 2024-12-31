Погода в Калининграде 31 декабря

Днём во вторник, 31 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 95%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, на востоке области +4°C. На всей территории региона умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно, небольшой дождь. Температура утром +6°C, днём +7°C, вечером +4°C. Влажность составит 96%.