Погода в Калининграде 31 декабря

Днём во вторник, 31 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер западный, 3 м/с. Вероятность осадков — 95%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, на востоке области +4°C. На всей территории региона умеренный дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно, небольшой дождь. Температура утром +6°C, днём +7°C, вечером +4°C. Влажность составит 96%.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Утром и днём по всей области +4...+6°C, вечером похолодает до +2...+4°C. Пасмурно, дымка. Утром и днем временами небольшой дождь/морось, вечером вероятна морось. Ветер западный/юго-западный, ночью и утром в порывах до 13-15 м/с в Калининграде и области и до 15-18 м/с в прибрежной зоне. Днем ветер ослабнет до 10-13 м/с в порывах. Вечером вновь усиление ветра до 14-16 м/с в порывах (преимущественно на побережье)».