МЧС назвало места в Калининграде, где разрешен запуск фейерверка и петард

Опубликован список мест в Калининграде, где официально разрешено запускать пиротехнические изделия в новогодние праздники. Информация об этом размещена на сайте ГУ МЧС России по Калининградской области.



Список мест, где разрешён запуск пиротехники:

Сквер на Московском проспекте (напротив Кафедрального собора);

Площадка у стадиона «Ростех-арена»;

Пруд «Поплавок»;

Пруд на улице Осенней;

Сквер на улице Алданской;

Смотровая площадка Верхнем озере;

Сквер на улице Краснооктябрьской;

Сквер на пересечении улиц Согласия и Панина;

Смотровая площадка на Набережной Адмирала Трибуца;

Автостоянка на по адресу улица Ялтинская, 66 «В»;

Сквер на улице Флотской.

В сообщении напоминают, что категорически запрещается запускать пиротехнические изделия в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях и на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.