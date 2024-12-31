МЧС назвало места в Калининграде, где разрешен запуск фейерверка и петард

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Опубликован список мест в Калининграде, где официально разрешено запускать пиротехнические изделия в новогодние праздники. Информация об этом размещена на сайте ГУ МЧС России по Калининградской области.

Список мест, где разрешён запуск пиротехники:

  • Сквер на Московском проспекте (напротив Кафедрального собора);

  • Площадка у стадиона «Ростех-арена»;

  • Пруд «Поплавок»;

  • Пруд на улице Осенней;

  • Сквер на улице Алданской;

  • Смотровая площадка Верхнем озере;

  • Сквер на улице Краснооктябрьской;

  • Сквер на пересечении улиц Согласия и Панина;

  • Смотровая площадка на Набережной Адмирала Трибуца;

  • Автостоянка на по адресу улица Ялтинская, 66 «В»;

  • Сквер на улице Флотской.

В сообщении напоминают, что категорически запрещается запускать пиротехнические изделия в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях и на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

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