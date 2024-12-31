Господдержкой для погашения ипотеки воспользовались более 700 семей региона

Более 700 многодетных семей Калининградской области воспользовались государственной поддержкой для погашения ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство социальной политики области.



Как говорится в сообщении, с 2019 года поддержкой воспользовались 3495 семей. Общей размер государственной помощи превысил 1,5 млрд руб. В 2023 году выплату оформили 732 семьи, которым перечислили около 325 млн. В 2024 году 77% семей использовали средства на погашение ипотечного кредита, полученного для покупки квартиры, остальные приобретали жилой дом, земельный участок, комнату. Чаще всего за государственной поддержкой обращались многодетные родители в возрасте 35-50 лет – 56 % от всех семей.

Отмечается, что выплату до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей также имеют право на выплату. Возраст старшего ребенка и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. При этом важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2031 года.