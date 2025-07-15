Облвласти сообщили число семей, получивших господдержку для погашения ипотеки

Государственной поддержкой для погашения ипотеки в Калининградской области с начала 2025 года воспользовались 372 семьи. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики со ссылкой на акционерное общество «ДОМ.РФ».

«Получить соцподдержку до 450 000 рублей могут семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей тоже имеют право на выплату», — говорится в сообщении.

Подать заявку можно через Госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Заявление рассматривают около двух недель.

Подробнее о федеральных мерах соцподдержки можно узнать на сайте национальныепроекты.рф, региональных — на сайте министерства соцполитики Калининградской области. Программа работает по нацпроекту «Семья».

Федеральная государственная программа действует с 2019 года. За это время 3 881 многодетная семья Калининградской области воспользовалась поддержкой, общий размер которой превысил 1,7 млрд рублей. В прошлом году выплату оформили 746 семей.