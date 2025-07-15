Облвласти сообщили число семей, получивших господдержку для погашения ипотеки

Все новости по теме: Многодетные семьи

Государственной поддержкой для погашения ипотеки в Калининградской области с начала 2025 года воспользовались 372 семьи. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики со ссылкой на акционерное общество «ДОМ.РФ».

«Получить соцподдержку до 450 000 рублей могут семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей тоже имеют право на выплату», — говорится в сообщении.

Подать заявку можно через Госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Заявление рассматривают около двух недель.

Подробнее о федеральных мерах соцподдержки можно узнать на сайте национальныепроекты.рф, региональных — на сайте министерства соцполитики Калининградской области. Программа работает по нацпроекту «Семья».

Федеральная государственная программа действует с 2019 года. За это время 3 881 многодетная семья Калининградской области воспользовалась поддержкой, общий размер которой превысил 1,7 млрд рублей. В прошлом году выплату оформили 746 семей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter