В Калининграде спасли младенца с пороком сердца из Ростова-на-Дону

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Специалисты Федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининграде спасли восьмимесячного ребёнка с врожденным пороком сердца. Об этом сообщается в группе центра ВКонтакте.

«Сложный врождённый порок сердца — тетрада Фалло. 2,5 месяца в Центре, 2 операции на сердце, 52 дня в реанимации, из которых 33 — на ИВЛ. Наш герой в борьбе за жизнь стойко выдержал все испытания. А ведь ему всего 8 месяцев. Конечно, чудо. Только волшебники — настоящие. Доктора, медицинские сестры, весь персонал Центра», — говорится в сообщении.

Особенно в спасении ребёнка отмечают роль заведующего детским кардиохирургическим отделением Евгения Кривощекова и детского реаниматолога Екатерины Исаковой.

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