МЧС: в Калининградской области 1 января ожидается усиление ветра до 23 м/с

В Калининградской области 1 января ожидается усиление ветра до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.



Утром первого января ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Со второй половины дня — до 20-23 м/с.

В сообщении напоминают: «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов; не прячься около стен домов, с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы; не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями; не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев».