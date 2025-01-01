Погода в Калининграде 1 января

Днём в среду, 1 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Атмосферное давление — 750 мм, ветер юго-западный, 9 м/с. Вероятность осадков — 95%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +7°C, на востоке области +4°C. Ночью в приморский муниципалитетах похолодает до +6°C, в районах восточнее — до +3°C. На всей территории региона днём прогнозируются умеренные осадки.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно, небольшой дождь. Температура утром +3,4°C, днём +4,8°C, вечером +5,6°C. Влажность составит 91%. Ветер ожидается юго-западный, с порывами до 5 м/с.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 1 января «с утренних часов и вплоть до вечера юго-западный ветер в Калининграде и области усилится до 9-13 м/с, в порывах до 14-18 м/с. В прибрежной зоне до 12-15 м/с, в порывах до 17-20 м/с (по линии Светлогорск-Куршская коса в порывах до 20-22 м/с!). В течение всех суток пасмурно, временами дождь/морось, в утренние часы на востоке области не исключен мокрый снег, переходящий в дождь. Утром по области +1...+3°C, днем и вечером около +3...+6°C».