В новогоднюю ночь в Калининградской области родились три ребёнка. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Алексей Беспрозванных.

Дети появились на свет в Региональном перинатальном центре и роддоме № 3. Глава области отметил, что в первый час 2025 года в первом учреждении родилась София, а во втором — Лев и Дарина. Беспрозванных назвал это началом нового года радостными новостями.

«От всего сердца поздравляю семьи! Пожелаем „новогодним“ деткам и их родителям здоровья и счастья!», — написал губернатор.