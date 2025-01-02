Погода в Калининграде 2 января

Днём в четверг, 2 января, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +4°C. В центре и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +5°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +4°C), а на востоке региона прохладнее (до +2°C). На всей территории области выпадут смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +5,8°C, днём опустится до +3,7°C, а вечером — до 0°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер, до 6 м/с. Влажность — на уровне 86%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о начале похолодания со снегом и сильным ветром.

«Утром ветер западный/северо-западный, порывы вплоть до дневных часов могут достигать 15-18 м/с в Калининграде и области и до 18-20 м/с в прибрежной зоне, в вечерние часы порывы ветра ослабнут до 10-14 м/с. К полудню похолодает до +1...+3°C, дождь постепенно перейдёт в мокрый снег. Днём +1...+2°C по области, облачно с прояснениями, временами заряды крупы/мокрого снега, при осадках шквалистое усиление ветра. Заряды смешанных осадков сохранятся и вечером, похолодает до -2...+1°C по области (на побережье 0...+2°C), вероятна гололедица и снежные заносы», — добавляют синоптики.