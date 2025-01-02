Прошлый год стал самым тёплым в Калининграде за 176 лет

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2024 год стал самым тёплым в Калининграде за всю историю метеонаблюдений с 1848 года. Средняя температура за год составила +10,1°С, что на 1,8°С выше климатической нормы. Как отмечают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», предыдущий рекорд в 2020 году составлял +9,9°С.

Максимальную температуру удалось зафиксировать 28 июня. Тогда она составила +32,5°С. Минимальная зафиксированная температура в регионе достигла отметки в −20,1°С. Эта температура наблюдалась 8 января. Синоптики также отметили, что за год были обновлены 14 суточных рекордов максимальной температуры.

Метеорологическое лето продлилось с 17 мая по 27 сентября и составило 134 дня. Метеорологическая зима длилась со 2 по 21 января (20 дней).

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