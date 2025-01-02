Зима близко: синоптики прогнозируют похолодание со снегом и ветром

Пасмурное, ветреное и дождливое тепло, сопровождающее Калининградскую область с прошлого года, совсем скоро прервётся погодой, больше напоминающей зиму. С утра четверга пройдёт холодный атмосферный фронт циклонической системы «Жинетт», вслед за которым хлынут воздушные массы из арктических широт, дожди перейдут в периодические заряды мокрого снега/крупы, а температура будет снижаться и уже к вечеру перейдёт в слабый минус. К выходным в Калининграде и области сформируется снежный покров, который из-за характера осадков будет неравномерным (до 5-10 см, а местами и более). Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром в четверг ветер будет западным/северо-западным, порывы вплоть до дневных часов могут достигать 15-18 м/с в Калининграде и области и до 18-20 м/с в прибрежной зоне. В вечерние часы порывы ветра ослабнут до 10-14 м/с. К полудню похолодает до +1...+3°C, дождь постепенно перейдёт в мокрый снег. Днём температура составит +1...+2°C по области, облачно с прояснениями, временами заряды крупы/мокрого снега, при осадках шквалистое усиление ветра. Заряды смешанных осадков сохранятся и вечером, похолодает до −2...+1°C по области (на побережье 0...+2°C). Вероятна гололедица и снежные заносы.

В пятницу ночью температура достигнет отметки 0...-2°C в Калининграде и области (0...+2°C в прибрежной зоне), переменная облачность, временами заряды крупы/мокрого снега. Ветер юго-западный, 4-8 м/с, на побережье в порывах до 12-15 м/с. Утром и днём −1...+1°C, переменная облачность, временами заряды крупы/мокрого снега. Днём в Калининграде и области ожидаются интенсивные снегопады с порывами юго-западного/западного/северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 20-23 м/с и выше, возможны грозы. Вечером сохранятся периодические заряды крупы/снега/мокрого снега со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с при температуре около 0..-2°C в Калининграде и области и 0...+2°C на побережье. Местами вероятна метель, на дорогах гололедица и снежные заносы.

В субботу ночью в Калининграде и области столбик термометра достигнет отметки в −1...-4°C (на побережье −1...+1°C). Днём температура составит 0...-2°C в Калининграде и области (0...+2°C на побережье), переменная облачность, временами ожидаются локальные кратковременные заряды крупы/снега/мокрого снега. Ветер ночью и утром западный/северо-западный, днём и вечером западный/юго-западный, 4-9 м/с, в порывах в прибрежной зоне до 12-15 м/с.

По предварительным данным, в воскресенье в промежуточном гребне антициклона осадки должны прекратиться. В Калининграде и по области в течение суток сохранится слабый мороз (-1...-5°C) и около нуля на побережье, ветер сменится на южный/юго-восточный и ослабнет.