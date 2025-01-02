В ГАИ рассказали о режиме работы РЭП на январских праздниках

Госавтоинспеция Калининградской области рассказала о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений на январских праздниках. Предоставление государственных услуг организовано 3 и 4 января. Информация об этом размещена в телеграм-канале региональной ГАИ.

Приём документов на предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов на право управление транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации транспортного средства, а также свидетельства о соответствие транспортного средства с внесенным в его конструкцию изменениями требованиям безопасности будут выдаваться с 09:00 до 13:00.

Сведения о режиме работы подразделений, времени приёма документов, контактных телефонах можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на региональном сайте УМВД России по Калининградской области. Приём заявителей будет осуществляться в соответствии с очередностью предварительной записи, сформированной с учётом заявлений, поданных с помощью «Госуслуг», заявок системы управления электронной очередью и иных электронных систем управления движением заявителей, реализованных в подразделениях.


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