В 2025 году запланирован ремонт 26 дорожных объектов Калининградской области

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В 2025 году в Калининградской области начинает работать национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого запланирован ремонт 26 дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До конца 2025 года приведут в порядок участки дорог «Ушаково — Светлое», «Садовое — Красноярское — Маяковское», «Пирогово — Рожково», «Липовка — Каштаново — Громово». До конца сентября 2025 года отремонтируют два участка дороги «Шатрово — Логвино — Кремнево», отрезок трассы «Ульяново — Маевка — Высокое», «Зорино — Красное» и «Славск — Гастеллово». Помимо этого, планируется отремонтировать 13 мостов на областных дорогах.

В 2025 году также продолжится строительство автодорожного моста через реку Преголю и Северного обхода Калининграда (от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы). Планируется, что за счёт экономии средств при проведении конкурсных закупок будут включаться и дополнительные объекты.


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