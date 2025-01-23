Власти обещают не рубить деревья в ходе ремонта трассы «Шатрово — Кремнево»

Власти обещают не рубить деревья в ходе ремонта трассы «Шатрово — Кремнево»
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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При ремонте трассы «Шатрово — Логвино — Кремнево», на который в сентябре прошлого года региональные власти выделяли свыше 566 млн рублей, подрядчик не планирует вырубать придорожные аллеи. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в министерстве развития инфраструктуры.

Отметим, что указанный отрезок трассы активно используют для тренировок калининградские спортсмены-велосипедисты, так как это один из немногих маршрутов с придорожными аллеями и низким автомобильным трафиком, по которому можно добраться от Калининграда до приморских городов.

Работы на объекте выполняет ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», подписавшее в конце сентября 2024 года контракт с управлением дорожного хозяйства на сумму 452,88 млн рублей.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщали, что в 2025 году в Калининградской области начинает работать национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого запланирован ремонт 26 дорожных объектов. В список входит и участок трассы «Шатрово — Логвино — Кремнево», который подрядчику необходимо отремонтировать до конца сентября текущего года.

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