Областные власти выдали разрешение на строительство магазина на проспекте Победы в Калининграде. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Разрешение выдано физическому лицу. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110703:285. Общая площадь здания — 288 кв.м., количество надземных этажей — 2.
Согласно информации публичной кадастровой карты Калининградской области, кадастровая стоимость составит 3 245 094,65 руб. Уточнённая площадь — 707 кв.м.