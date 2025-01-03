На ул. Кошевого в Калининграде разрешили построить заправочную станцию

Областные власти выдали разрешение на строительство АГНКС (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции) на улице Кошевого в Калининграде. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.



Разрешение выдано 21 декабря 2024 года ООО «Газпром газомоторное топливо», которое создано в 2012 году по решению ПАО «Газпром». ООО зарегистрировано в Санкт-Петербурге, ио генерального директора — Олег Гречанюков. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:142015:1752, количество сооружений — 4.

По информации публичной кадастровой карты Калининградской области, уточнённая площадь составляет 5900 кв.м. Кадастровая стоимость — 18 808 610 руб.