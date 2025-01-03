Власти разрешили построить кафе на 1-ой Большой Окружной

Физическому лицу выдали разрешение на постройку кафе на ул.Ломоносова — ул. 1-ой Большой Окружной. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Разрешение выдано 19 декабря 2024 года. Строительство планируется на участке с кадастровым номером 39:15:120908:296. Общая площадь составляет 440,3 кв.м., один надземный этаж.
По данным публичной кадастровой карты Калининградской области, уточнённая площадь составляет 1 140 кв.м. Кадастровая стоимость — 4 604 642,4 руб.