В Гусеве в ДТП из-за неучёта водителем погодных условий пострадал подросток (фото)

В Гусеве на улице Маяковского вблизи дома № 3 вечером 2 января произошло ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя пассажирка. Об этом сообщается в официальном канале Госавтоинспекции Калининградской области в пятницу, 3 января.



18-летний водитель, который управлял автомобилем «Опель», на прямом участке дороги выбрал небезопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия погоды, в результате чего не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

16-летняя пассажирка получила телесные повреждения.