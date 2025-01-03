Дятлова: в бюджетных учреждениях Калининграда вводят «повышенную готовность»

3 января с 17:00 во всех бюджетных учреждениях Калининграда вводится режим повышенной готовности. Подписано соответствующее распоряжение. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова в своём телеграм-канале.



По словам Дятловой, такой режим вводится в связи с неблагоприятный погодным прогнозом. Собран оперативный штаб.