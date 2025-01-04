Дятлова приняла решение наложить сервитут на отрезок ул. Яналова

Дятлова приняла решение наложить сервитут на отрезок ул. Яналова
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
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Глава администрации Елена Дятлова предложила наложить сервитут (ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях. — прим. «Нового Калининграда») на отрезок улицы Яналова между Комсомольской и Красной, на состояние которого жаловались жители города. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«А что с проходом у церкви, логично спросит любой житель этого района? А проблема в том, что частично он лежит на придомовой территории и направить бюджетные средства на его ремонт невозможно. Но если наложить на территорию сервитут, то возможно. Сегодня приняла это решение», — рассказала сити-менеджер.

Ранее во время прямого эфира с Еленой Дятловой жители задали вопрос о сроках приведения в порядок этого участка территории. «Земельные участки, через которые сейчас проходит „народная тропа“, то есть трафик движения наших жителей, находятся на земельных участках не только муниципальной формы собственности, но и на земельных участках многоквартирных домов, — ответила глава администрации. — Для того, чтобы выйти с бюджетным рублём, нужно собраться жителями, принять решение, что мы наложим на земельный участок сервитут. Тогда после этого заходить с муниципальными деньгами. Начнём в следующем году [2025] обсуждение с жителям города, готовы ли жильцы того земельного участка, через который проходит этот трафик, к публичному совету».


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