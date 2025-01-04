Власти увеличивают стоимость жилищного сертификата для врачей и педагогов

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В 2025 году власти увеличивают стоимость жилищного сертификата для врачей и педагогов до 2,5 млн руб. Об этом сообщил Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Для привлечения специалистов в регион власти также расширяют компенсацию расходов на наём жилья для врачей и учителей с полугода до трёх лет. «Для равномерного и справедливого развития региона начнём строительство жилья на востоке области для работников бюджетной сферы», — добавил Беспрозванных.

Напомним, что в Калининградской области школьным учителям выдают сертификаты для приобретения жилья с 2021 года. Тогда стоимость жилищного сертификата составляла 1,5 млн руб. На учителей, желающих улучшить жилищные условия за счет бюджета области, будут возлагаться определенные обязательства: в частности, речь идет о принятии учителем обязательства отработать в течение 5 лет по основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Стоимость приобретаемых жилых помещений, превышающая сумму выплаты, оплачивается учителем за счет собственных и (или) заемных средств. Жилье должно находиться в территории региона. 

В декабре 2022 года стало известно, что медработникам на востоке региона также планируют выплачивать по 2 млн руб. на покупку жилья. Претендовать на деньги могут только нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Медработник должен быть младше 60 лет и иметь стаж не менее трёх лет. Ещё одно условие — не иметь неисполненных обязательств по договору целевого обучения.

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