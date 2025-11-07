Власти рассказали, сколько педагогов получили жилищные сертификаты за 4 года (фото)

За четыре года жилищные сертификаты получили 195 педагогов Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

7 ноября губернатор Алексей Беспрозванных вручил педагогам 20 сертификатов. С января 2025 года решением главы региона размер этой меры поддержки был увеличен с 2 до 2,5 млн рублей.

«Поручил министерству образования рассмотреть возможность расширения перечня получателей жилищного сертификата для всех учителей-предметников и педагогов-психологов», — написал Беспрозванных в своём Telegram-канале.

В Калининградской области школьным учителям выдают сертификаты для приобретения жилья с 2021 года. Тогда стоимость жилищного сертификата составляла 1,5 млн руб. На учителей, желающих улучшить жилищные условия за счет бюджета области, возлагаются определенные обязательства, в том числе — отработать в течение пяти лет по основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Стоимость приобретаемых жилых помещений, превышающая сумму выплаты, оплачивается учителем за счет собственных и (или) заемных средств. Жилье должно находиться на территории региона.

