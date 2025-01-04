Прокуратура: ДОБ не обеспечивала ребёнка с инвалидностью лечебным питанием (дополнено)

Детская областная больница не обеспечивала 8-летнего ребёнка с инвалидностью лечебным питанием, которое было положено ему в соответствии с заключением врача по паллиативной помощи. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

После проведения проверки прокуратурой Ленинградского района было установлено, что ребёнок подлежит обеспечению специализированными смесями для лечебного питания. В нарушение требований закона, больница не обеспечила мальчика питанием и отказала в предоставлении его матери рецептов.

Прокурор района внёс представление главному врачу больницы. После вмешательства надзорного органа ребёнок оказался обеспечен лечебным питанием, матери выписаны рецепты на 72 упаковки специализированной смеси. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.