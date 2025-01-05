Погода в Калининграде 5 января

Погода в Калининграде 5 января
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

Днём в воскресенье, 5 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +1°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области −1°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до 0°C, в районах восточнее — до −5°C. На всей территории региона днём прогнозируется небольшой снег, ночью обещают умеренные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, небольшой дождь. Температура утром −0,5°C, днём +0,5°C, вечером −2°C. Влажность составит 88%. Ветер ожидается юго-западный, с порывами до 3 м/с.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 1 января «ночью и утром нас вновь ждут конвективные снегопады (снег/мокрый снег/крупа), местами метель, не исключены грозы. На дорогах вновь вероятен накат и гололедица, ухудшение видимости. Осадки постепенно прекратятся к вечеру. В первой половине дня на побережье порывистый ветер (до 13-16 м/с). Днем по-прежнему −1...+1°С в Калининграде и области и 0...+2°С на побережье».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter