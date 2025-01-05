Погода в Калининграде 5 января

Днём в воскресенье, 5 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +1°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +2°C, на востоке области −1°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до 0°C, в районах восточнее — до −5°C. На всей территории региона днём прогнозируется небольшой снег, ночью обещают умеренные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, небольшой дождь. Температура утром −0,5°C, днём +0,5°C, вечером −2°C. Влажность составит 88%. Ветер ожидается юго-западный, с порывами до 3 м/с.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 1 января «ночью и утром нас вновь ждут конвективные снегопады (снег/мокрый снег/крупа), местами метель, не исключены грозы. На дорогах вновь вероятен накат и гололедица, ухудшение видимости. Осадки постепенно прекратятся к вечеру. В первой половине дня на побережье порывистый ветер (до 13-16 м/с). Днем по-прежнему −1...+1°С в Калининграде и области и 0...+2°С на побережье».