Власти назвали самые популярные госуслуги у калининградцев в 2024 году

Региональные власти назвали популярные государственные услуги у калининградцев в 2024 году. Итоговая статистика опубликована на сайте правительства Калининградской области.

Отмечается, что в регионе подтверждённую учётную запись на сервисе имеют 863,9 тыс. человек. В 2024 году в Калининградской области подали 193 тыс. обращений на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Годом ранее этот показатель составил 124 тыс. заявлений.

Самой востребованной услугой стала запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. По ней обратились более 75,1 тыс. родителей. Чуть более 21 тыс. обращений поступило на предварительное согласование предоставления земельного участка из муниципальной или государственной собственности. Тройку услуг-лидеров замыкает получение компенсации части платы за детский сад с 13,4 тыс. обращений.

За записью ребёнка в детский сад через портал госуслуг обратились 13,3 тыс. раз. За выдачей градостроительного плана земельного участка — 10,8 тыс. заявлений. 9,8 тыс. обращений от жителей региона поступило по поводу записи детей в школу.

«В 2024 году жители региона подали почти на 60 процентов больше обращений через Госуслуги, чем годом ранее. Сейчас в области в электронный формат переведено 84 массовые социально значимые услуги, получение которых с каждым разом становится все более простым и удобным», — заявила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.