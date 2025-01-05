В регионе в 2024 году выявили 160 нарушений природоохранного законодательства

В Калининградской области в 2024 году выявили 160 нарушений природоохранного законодательства в сфере охоты. Об этом сообщило правительство региона.

Власти отметили, что в течение года на нарушителей составили 158 протоколов по административным делам и возбудили два уголовных дела. Все документы передали правоохранителям.

Инспекторы выявили 42 грубых нарушения правил. 16 человек лишили права охоты, на остальных наложили штрафы. Подчёркивается, что совокупный ущерб охотничьим ресурсам Калининградской области превысил 1,3 млн рублей.

«В 2025 году в законодательство об охоте вносится много изменений. В частности, с 1 января охотничий билет единого федерального образца будет выдаваться как в бумажном виде, так и в форме электронного документа. Оба варианта бессрочны и имеют одинаковую юридическую силу на всей территории России. Выданные ранее охотничьи билеты единого федерального образца также продолжат действовать бессрочно», — говорится в сообщении правительства региона.

Областные власти также отметили, что в 2025 году в России вводится проверка знаний охотминимума. Её будут проходить те, кто получает охотничий билет впервые. Процедуру также будут проходить лица, кто получает билет повторно и чей документ ранее был аннулирован.