В аэропорту «Храброво» задерживается 18 рейсов

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В аэропорту «Храброво» задерживается 18 рейсов. Информация об этом содержится в онлайн-табло калининградской воздушной гавани.

Данные актуальны на 12:45 по местному времени. Так, в «Храброво» задерживается вылет самолётов в Санкт-Петербург (3 рейса), Москву, Новосибирск и Казань. Задерживается также прилёт лайнеров из Санкт-Петербурга (7), Минска, Новосибирска, Пскова, Минеральных Вод и Москвы.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.

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