В аэропорту «Храброво» задерживается 18 рейсов. Информация об этом содержится в онлайн-табло калининградской воздушной гавани.

Данные актуальны на 12:45 по местному времени. Так, в «Храброво» задерживается вылет самолётов в Санкт-Петербург (3 рейса), Москву, Новосибирск и Казань. Задерживается также прилёт лайнеров из Санкт-Петербурга (7), Минска, Новосибирска, Пскова, Минеральных Вод и Москвы.