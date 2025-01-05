В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса

Все новости по теме: Медицина

В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Отмечается, что данные получили на основе анализа проб, взяты в китайских больницах с 22 по 29 декабря. Наибольшее распространение вирус получил в северных провинциях страны. Увеличилась заболеваемость среди детей в возрасте 14 лет. Исследования утверждают, что в стране также распространяются другие острые респираторные вирусные заболевания, такие как грипп и риновирус.

Метапневмовирус зафиксировали и в Казахстане. Минздрав ресублики сообщил, что рост заболеваемости является сезонным и составляет 1,6%. Всего в стране выявили 30 случаев заражения.

«Основные симптомы метапневмовируса сходны с проявлениями обычного гриппа или простуды: кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. У большинства заболевание протекает в легкой форме, однако у людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей метапневмовирус может вызвать серьезные осложнения», — отметило издание.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter