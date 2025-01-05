В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Отмечается, что данные получили на основе анализа проб, взяты в китайских больницах с 22 по 29 декабря. Наибольшее распространение вирус получил в северных провинциях страны. Увеличилась заболеваемость среди детей в возрасте 14 лет. Исследования утверждают, что в стране также распространяются другие острые респираторные вирусные заболевания, такие как грипп и риновирус.

Метапневмовирус зафиксировали и в Казахстане. Минздрав ресублики сообщил, что рост заболеваемости является сезонным и составляет 1,6%. Всего в стране выявили 30 случаев заражения.

«Основные симптомы метапневмовируса сходны с проявлениями обычного гриппа или простуды: кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. У большинства заболевание протекает в легкой форме, однако у людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей метапневмовирус может вызвать серьезные осложнения», — отметило издание.