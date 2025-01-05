В аэропорту «Храброво» задерживается прибытие 17 самолётов

В аэропорту «Храброво» задерживается прилёт 17 самолётов. Часть из них ушла на запасные аэродромы. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта «Храброво».

По данным на 15:50, в Калининграде задерживается прилёт 17 рейсов из Санкт-Петербурга (9 самолётов), Москвы (3), Череповца, Новосибирска, Минеральных Вод, Пскова и Казани. В аэропорту сообщили, что семь из них ушли на запасные аэродромы. На вылет задерживаются восемь самолётов в Москву (2), Петербург (3), Псков, Минеральные Воды и Казань. Отмечается, что это связано с «неблагоприятными погодными условиями в Калининграде».

«Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим пассажиров уточнять время вылета и прилета в колл-центре по номеру +7 (4012) 550-550. Актуальную информацию о рейсах можно найти на онлайн табло на сайте аэропорта», — говорится в сообщении «Храброво».