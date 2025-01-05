В аэропорту «Храброво» задерживается прибытие 17 самолётов

В аэропорту «Храброво» задерживается прибытие 17 самолётов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

В аэропорту «Храброво» задерживается прилёт 17 самолётов. Часть из них ушла на запасные аэродромы. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта «Храброво».

По данным на 15:50, в Калининграде задерживается прилёт 17 рейсов из Санкт-Петербурга (9 самолётов), Москвы (3), Череповца, Новосибирска, Минеральных Вод, Пскова и Казани. В аэропорту сообщили, что семь из них ушли на запасные аэродромы. На вылет задерживаются восемь самолётов в Москву (2), Петербург (3), Псков, Минеральные Воды и Казань. Отмечается, что это связано с «неблагоприятными погодными условиями в Калининграде».

«Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим пассажиров уточнять время вылета и прилета в колл-центре по номеру +7 (4012) 550-550. Актуальную информацию о рейсах можно найти на онлайн табло на сайте аэропорта», — говорится в сообщении «Храброво».

В полдень 5 января стало известно, что в калининградском аэропорту задерживалось 18 рейсов, 13 из которых стояли в очереди на прибытие в регион. Накануне «Храброво» сообщило о задержке 22 рейсов и изменении в расписании.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter