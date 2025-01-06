Погода в Калининграде 6 января

Днём в понедельник, 6 января, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +2°C. В центре региона дневная температура составит +4°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается −1°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до 0°C), а на востоке региона прохладнее (до −5°C). На всей территории области ожидаются умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в понедельник ждёт пасмурная погода, дымка. Утром температура в Калининграде будет в районе −1,9°C, днём поднимется до +1,3°C, а вечером — до +5,3°C. На протяжении дня прогнозируется юго-восточный ветер, до 2 м/с. Влажность — на уровне 94%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о возвращении межсезонья с уклоном в тепло.

«Утром начнётся снег (местами сильный), днём (к 11-14 ч) переходящий в замерзающий/ледяной дождь (высока вероятность образования гололеда на поверхности) и далее в дождь к вечеру. Днём продолжится потепление и переход через отметку в 0°C, вечером до +1...+4°C в Калининграде и области и до +4...+7°C на побережье. Ветер ночью, утром и днём юго-восточный, вечером переменный на южный/юго-западный, 4-9 м/с (в порывах до 10-13 м/с)», — добавляют синоптики.