В Госдуме предлагают разрешить тратить маткапитал на образование родителей

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о праве тратить средства материнского капитала на образование родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что такой возможностью могут воспользоваться женщины, родившие (усыновившие) второго, третьего или последующего ребёнка; мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей; женщины, родившие первого ребёнка после 1 января 2020 года. Кроме того, инициатива распространяется на мужчин, воспитывающих первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей, в случае смерти их матери, не имевшей российского гражданства.

«Полагаю, что данная инициатива позволит семьям увеличить свои доходы и тем самым повысить уровень благосостояния своих детей, а также будет способствовать улучшению демографической обстановки в стране, — отметил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Кроме того, учитывая острый дефицит профессиональных кадров в некоторых системообразующих отраслях российской экономики, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала государства».