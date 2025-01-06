В Госдуме предлагают разрешить тратить маткапитал на образование родителей

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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о праве тратить средства материнского капитала на образование родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что такой возможностью могут воспользоваться женщины, родившие (усыновившие) второго, третьего или последующего ребёнка; мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей; женщины, родившие первого ребёнка после 1 января 2020 года. Кроме того, инициатива распространяется на мужчин, воспитывающих первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей, в случае смерти их матери, не имевшей российского гражданства. 

«Полагаю, что данная инициатива позволит семьям увеличить свои доходы и тем самым повысить уровень благосостояния своих детей, а также будет способствовать улучшению демографической обстановки в стране, — отметил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Кроме того, учитывая острый дефицит профессиональных кадров в некоторых системообразующих отраслях российской экономики, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию экономического потенциала государства».


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