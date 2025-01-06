«Посмотрели на зиму – и хватит»: синоптики ожидают резкое потепление

Атмосферные процессы не способствуют развитию синоптической обстановки, которая принесла бы в Калининградскую область суровую зимнюю погоду. Понедельник вновь перенесёт регион из «минуса» со снегом за окном в привычный «плюс» с дождями. Всему виной очередной атлантический циклон, несущий воздушные массы из южных широт в своём тёплом секторе. В первую половину недели высока вероятность переохлаждённого/ледяного дождя и опасных гололедных явлений. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник утром начнётся снег, днём переходящий в замерзающий/ледяной дождь и далее в дождь к вечеру. «Днём продолжится потепление и переход через отметку в 0°C, вечером до +1...+4°C в Калининграде и области и до +4...+7°C на побережье. Ветер ночью, утром и днем юго-восточный, вечером переменный на южный/юго-западный, 4-9 м/с (в порывах до 10-13 м/с)», — пишут синоптики.

Во вторник в течение суток в Калининграде и области температура составит +2...+4°C (на побережье +4...+6°C), облачно с прояснениями. Утром и днём не исключены дожди/морось в восточных районах области, а вечером заряды крупы/дождя/мокрого снега на западе области и побережье. Ветер южный/юго-западный, 4-8 м/с.

В среду ночью в Калининграде и области столбик термометра поднимется до 0...+2°C (на побережье +1...+3°C). Днём по всей области температура составит +1...+3°C, облачно с прояснениями, вероятны локальные заряды дождя/крупы/мокрого снега. Вечером похолодает до 0...+2°C, возможна гололедица. Ветер в течение суток юго-западный, 4-10 м/с, в порывах до 13-16 м/с.

Синоптики также добавили, что в предстоящие дни «от снежного покрова мало что останется».