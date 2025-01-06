В России произошёл сбой в работе интернет-сервисов, банков и операторов связи

В России произошёл крупный сбой в работе интернет-сервисов, онлайн-банков и операторов связи. Жалобы начали поступать в 11:00. Об этом свидетельствуют данные сайтов сбой.рф и Downdetector.

Жалобы и сбои фиксируются в работе «МТС», «МТС Банка», «Яндекса», «Яндекс Почты», «Google», «ВКонтакте» «KION», «RuTube», «TikTok», «Альфа-банка», «Т-банка», «Ростелекома» и других сервисов.

Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. Авария уже устранена.

