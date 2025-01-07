Погода в Калининграде 7 января

Днем во вторник, 7 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, на востоке региона возможен снег с дождём. Максимальная температура воздуха составит +5°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 749 мм ртутного столба, ветер южный.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +4°C, ночью +3°C. На востоке области днём +5°C, ночью +1°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник пасмурно, без осадков. Температура утром +4°C, днём +5°C, вечером +2°C. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.. Влажность — 88-93%.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник в Калининграде и области в течение суток ожидается +2...+4°C (на побережье +4...+6°C), облачно с прояснениями. «Утром и днем не исключены дожди/морось в восточных районах области, вечером — заряды крупы/дождя/мокрого снега на западе области и побережье. Ветер южный/юго-западный, 4-8 м/с, на побережье порывистый», — прогнозируют синоптики-любители.