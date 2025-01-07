Скончалась историк, руководитель Высшей школы педагогики БФУ Наталья Никулина

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Руководитель Института современных образовательных технологий и директор Высшей школы педагогики Наталья Никулина скончалась на 78-м году жизни, сообщает Балтийский федеральный университет им. И. Канта.

Наталья Никулина начала работу в университете в 1977 году, прошла большой путь от ассистента кафедры истории СССР, доцента кафедры специальных исторических дисциплин и региональной истории до руководителя Института.

«Именно с именем Натальи Никулиной связано возрождение педагогического образования в классическом университете. В центре внимания Натальи Юрьевны всегда находилась работа со студентами, выпускниками, учениками школ, лицеев, гимназий. Многие годы она являлась организатором проводимой университетом олимпиады учащихся общеобразовательных учебных заведений Калининградской области „Будущее с нами“», — сообщает вуз.

За достижения в трудовой деятельности Наталье Никулиной присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и медаль «За заслуги перед университетом».

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно на интернет-ресурсах БФУ.



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