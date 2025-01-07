В регионе более 45 тыс. человек получают пенсию в размере прожиточного минимума

В Калининградской области с 1 января проиндексирована в беззаявительном порядке региональная социальная доплата для пенсионеров, которые получают пенсии в размере ниже прожиточного минимума. Как сообщает пресс-служба правительства области, такую доплату в регионе получают более 45 тысяч жителей региона.



«Размер госпомощи — это разница между общей суммой материального обеспечения неработающего пенсионера и величиной прожиточного минимума пенсионера — 15 708 рублей в текущем году», — сообщает правительственная пресс-служба.

Напомним, базовый размер прожиточного минимума в Калининградской области с 1 января увеличен на 14,8%. Ранее он составлял 15 917 рублей, в 2025 году составит 18 265 рублей. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума увеличен с 17 350 рублей до 19 909 рублей, для детей с 15 439 рублей до 17 717 рублей, а для пенсионеров — 13 689 рублей до 15 708 рублей.

Доплаты пенсионерам, которые получают пенсии ниже прожиточного минимума, ввели в 2010 году. В регионах, где прожиточный минимум пенсионера устанавливался равным среднероссийскому, доплаты осуществлялись за счет федерального бюджета. В 2019 году федеральные власти ввели единый порядок расчета «пенсионного минимума», и оказалось, что реальный прожиточный минимум пенсионера в области должен быть выше среднероссийского, поэтому обязанность доплачивать пенсионерам возложили на региональный бюджет.