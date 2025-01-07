Патриарх Кирилл назвал конфликт между Западом и Россией мировоззренческим

Все новости по теме: РПЦ

Политические силы Запада боятся духовного доминирования России, при этом многие граждане этих стран страдают от происходящего там отказа от веры. Об этом глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфир на телеканале «Россия-1».

«Это мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт. [Страны Запада боятся нашего] доминирования и примера. Там же тоже очень много верующих людей, которые страдают от того, что происходит», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл считает, что происходящее в странах Запада, где было «столько святости и проявлений религиозных чувств», пугает всех. «Все это вдруг разорвано в клочья и строится неизвестно какая цивилизация», — сказал он. Поэтому, по его словам, Россия и является для других примером и альтернативой цивилизационного развития. «В этом мы и представляем опасность. Может быть поэтому многие восставши на нас», — заключил глава РПЦ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter