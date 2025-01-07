Патриарх Кирилл назвал конфликт между Западом и Россией мировоззренческим

Политические силы Запада боятся духовного доминирования России, при этом многие граждане этих стран страдают от происходящего там отказа от веры. Об этом глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфир на телеканале «Россия-1».



«Это мировоззренческий конфликт, и в каком-то смысле духовный и даже религиозный конфликт. [Страны Запада боятся нашего] доминирования и примера. Там же тоже очень много верующих людей, которые страдают от того, что происходит», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл считает, что происходящее в странах Запада, где было «столько святости и проявлений религиозных чувств», пугает всех. «Все это вдруг разорвано в клочья и строится неизвестно какая цивилизация», — сказал он. Поэтому, по его словам, Россия и является для других примером и альтернативой цивилизационного развития. «В этом мы и представляем опасность. Может быть поэтому многие восставши на нас», — заключил глава РПЦ.