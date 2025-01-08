Погода в Калининграде 8 января

Днем в среду, 8 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, на востоке региона возможен снег с дождём. Максимальная температура воздуха составит +3°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 749 мм ртутного столба, ветер северный.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +3°C, ночью +2°C. На востоке области днём +2°C, ночью −1°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно, без осадков. Температура утром +1,9°C, днём +3,2°C, вечером +1,3°C. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Влажность — 82-84%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду «в Калининграде и области +1...+3°C (по области местами до 0°C), ночью и утром вероятны локальные заряды крупы/дождя/мокрого снега, днем и вечером облачно с прояснениями, без существенных осадков».

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, в среду будет облачно с прояснениями, временами небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4°С, днём +1...+4°С. Видимость 3-7 км. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 4,0 м, у побережья Калининградской области до 2,5 м.