Горвласти заключили с «Балтик Плюс» контракт на освещение деятельности за 208 тыс.

Власти Калининграда определили подрядчика, который займется освещением деятельности горадминистрации через интернет-портал в первом квартале 2025 года. Победителем объявленного в начале декабря прошлого года аукциона стало ЗАО «Балтик Плюс», контракт заключен по максимальной цене в 208 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно контракту, за первые три месяца 2025 года исполнителю предстоит выпустить 16 информационных материалов о деятельности администрации города и окружного совета депутатов Калининграда. В январе и феврале — по пять текстов, а в феврале — шесть материалов. При этом корреспондент «Балтик Плюс» должен будет самостоятельно готовить тексты и размещать их на главной странице сайта и в разделе новостей.

Подготовка материалов включает в себя выезды на место событий, сбор информации, запись интервью и комментариев спикеров, написание и последующая редактура, а также согласование текста с администрацией Калининграда.