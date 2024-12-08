Горвласти заказали освещение своей деятельности в СМИ в первом квартале 2025

Администрация Калининграда заказала освещение своей деятельности через интернет-портал в первом квартале в 2025 году. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Согласно проект контракта, за первые три месяца 2025 года исполнителю предстоит выпустить 16 информационных материалов о деятельности администрации города и окружного совета депутатов Калининграда. В январе и феврале — по пять текстов, а в феврале — шесть материалов. Отмечается, что корреспондент сетевого издания должен самостоятельно готовить тексты и размещать их на главной странице сайта и в разделе новостей.

Подготовка материалов включает в себя выезды на место событий, сбор информации, запись интервью и комментариев спикеров, написание и последующая редактура, а также согласование текста с администрацией Калининграда. Горвласти готовы потратить на это до 208 тыс. рублей. Подрядчика планируется определить 18 декабря.

В первом полугодии 2024 года победителями двух аукционов среди телекомпаний стали ГТРК «Калининград» и «Каскад». За рекламу деятельности администрации города и горсовета они получили 2,4 и 1,8 млн рублей соответственно. Победителем в аукционе на рекламу в еженедельном бесплатном цветном печатном СМИ за почти 250 тыс. рублей в первом полугодии стал издатель газеты «Медицинский караван». Контракт на полмиллиона рублей на публикацию в бесплатном еженедельном цветном печатном СМИ достался ООО «КП-Ва-Банкъ».

Торги на миллион рублей среди еженедельных цветных печатных СМИ с электронной версией выиграл издатель еженедельника «Страна Калининград». «Комсомольская правда — Калининград» получила за пиар горадминистрации около 897 тыс. рублей. Победителями аукционов среди интернет-порталов стали «Балтик Плюс» и «Калининград.ру», заработавшие на пиаре 155 и 232 тыс. рублей соответственно.