Беспрозванных: в 2025 году будет проведен капремонт в четырех школах области

В 2025 году облвласти обещают продолжить модернизацию школ в регионе. В частности, запланирован капитальный ремонт четырех школ. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Проведём капремонт школ № 4 Калининграда, № 4 Балтийска, лицея № 7 Черняховска и школы посёлка Васильково Гурьевского округа. Запланировали ремонт в детских садах Черняховска и Советска. Обновим учебный корпус судостроительного техникума на заводе „Янтарь“», — уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Также, по данным губернатора, в 2026 и 2027 годах капремонт планируют провести ещё в пяти образовательных учреждениях региона.