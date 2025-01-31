Капитальный ремонт школы № 4 в Балтийске оценили в 63 млн рублей

Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 имени В.Н. Носова в Балтийске оценили в 63 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте областного «Центра торгов».

Учреждение расположено на улице Гоголя, 20. На работы выделяют 62,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. Заказчиком капитального ремонта является администрация Балтийского городского округа. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе по определению подрядчика на момент публикации новости неизвестна.